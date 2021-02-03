Son dakika haber! Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Son dakika haber! Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

03.02.2021 22:59

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, motoru alev alan halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, motoru alev alan halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Hereke mevkiinde meydana geldi. İzmit- Gebze arasında yolcu taşıyan halk otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek müdahalede bulundu. Bu sırada otobüs sürücüsü ve yolcular itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Araçta bulunun 3 yolcu ise başka bir otobüse bindirilerek gönderildi. Otobüs kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika


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