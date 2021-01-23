KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şeyhadil Caddesi'nde yoldan geçen kişi tarafından kaydedilen görüntülerde arızalanan 46 F 4037 plakalı otomobilin bir şahıs tarafından itilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında seyir halindeki motosikletin sürücüsünün de ayağıyla otomobili iterek bu kişiye yardımcı olmaya çalıştığı görülüyor.