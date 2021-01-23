KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması kameraya yansıdı
23.01.2021 19:19
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün arızalanan otomobili ayağıyla itmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şeyhadil Caddesi'nde yoldan geçen kişi tarafından kaydedilen görüntülerde arızalanan 46 F 4037 plakalı otomobilin bir şahıs tarafından itilmesi yer alıyor.
Kayıtların devamında seyir halindeki motosikletin sürücüsünün de ayağıyla otomobili iterek bu kişiye yardımcı olmaya çalıştığı görülüyor.
Son Dakika Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti Dayısının ölüm haberini alan Demet Akalın'ın sözleri yürek burktu Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti