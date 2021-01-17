Son dakika haber... Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü

Son dakika haber... Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü
Son Güncelleme: 17.01.2021 12:43

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te fırıncı Orhan Nergiz(26), ağabeyinin kullandığı otomobilin sağ tarafında seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te fırıncı Orhan Nergiz(26), ağabeyinin kullandığı otomobilin sağ tarafında seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Mustafa B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Nergiz, kardeşleri ile birlikte çalıştırdığı fırını kapattıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.

Otomobil hareket halindeyken Mustafa B., tarafından otomobile tüfekle ateş açıldı. Otomobilin sağ tarafında oturan Nergiz, açılan ateş sonucu sırtından vuruldu. Ağabeyi otomobili durdurup durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Orhan Nergiz, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nergiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Nergiz'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü - Son Dakika
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