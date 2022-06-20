Son dakika haber... Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

20.06.2022 23:45
Son dakika haber... Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre KARAMAN'da bir araçtan seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu sürücü Eyyüp E. ve yanındaki Ramazan T. yaralandı.

KARAMAN'da bir araçtan seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu sürücü Eyyüp E. ve yanındaki Ramazan T. yaralandı. Eyüp E., yaralı halde kullandığı otomobille 3 kilometre giderek hastaneye ulaştı.

Olay, saat 21.40'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.  Eyyüp E., arkadaşı Ramazan T. ile  kiraladığı otomobille seyir halinde iken yanlarına yaklaşan bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda Eyyüp E. ve Ramazan T. yaralandı. Kanlar içinde kalan Eyyüp E., otomobille yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralı 2 kişi sağlık görevlileri tarafından tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Karaman, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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