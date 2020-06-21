Son dakika haber! SGK Köprülü Kavşağı için yarın ihaleye çıkılıyor - Son Dakika

Sakarya'da, SGK Köprülü Kavşağı için yarın ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SGK Köprülü Kavşağı ile Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundan şehre gelişlerde trafiğin hızla akacağı, Orhangazi Caddesi üzerinden gelen araçların kavşağın altından kolaylıkla yolculuklarına devam edebileceği belirtildi.

Projede şehir merkezinden gelen araçların ise oluşturulacak yan yollar ile köprünün üst kısmına bağlanacağı ve Erenler ile Serdivan istikametlerinde yolculuklarını kolaylıkla sürdürebileceği vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından kente müjdesi verilen SGK Köprülü Kavşağı için yarın ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, yeni ulaşım projesinin bölgede zaman zaman yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçeceğini vurgulayarak, ihalenin ardından yapım çalışmalarına başlanacağını kaydetti.