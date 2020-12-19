Son dakika haberi! SGK'dan Sağlık Bakanlığı'na 'malullük' ve 'meslek hastalığı' yazısı - Son Dakika

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarının vazife malulü ve meslek hastalığı süreçleri için gerekli evrakları istedi.

SGK, Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemlere dair yol haritasını belirledi. SGK, sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda, "Görevi nedeniyle Covid-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar vazife malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise meslek hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığa gönderilen yazıda, Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ya gönderilmesi istendi. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği belirtildi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildiği, bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildiği kaydedildi.

Ayrıca şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiği ve aylıkların bağlandığı bildirildi.