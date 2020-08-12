Son dakika haber! Shreveport'ta bir hastanede silahlı saldırı alarmı - Son Dakika

ABD'nin Shreveport kentindeki bir hastanede silahlı şahıs, birini vurdu. Saldırı sonucu kayıplara karışan saldırgan, saatler sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kentinde silahlı bir şahıs polisi alarma geçirdi. İsmi Taniel Cole olarak açıklanan ve 41 yaşında olduğu belirtilen saldırganın kentte yer alan Ochsner LSU Health - St. Mary Hastanesi'nde bir kişiye ateş açtığı bildirildi. Shreveport polisi, saldırı sonucu yaralanan kişinin başka bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Silahlı saldırgan saldırı sonrası bir araçla olay yerinden kaçarken, polisin uzun süren arama çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının neden gerçekleştirildiğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Yaralanan kişinin ise saldırgan tarafından tanınıp tanınmadığı, hastane çalışanı ya da hasta mı olduğu belirtilmezken, Shreveport polisi detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını duyurdu.

Ayrıca hastane yakınlarındaki St. John Berchmans Okulu'nun silahlı saldırı nedeniyle tüm dersleri iptal ettiği belirtildi. - WASHINGTON