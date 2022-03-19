Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu

19.03.2022 09:52
Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu

Son dakika haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı çevrim içi görüşmede ikili ilişkilerin gelişiminden çok Ukrayna'daki savaş ve Tayvan konusunda söylenenler öne çıktı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı çevrim içi görüşmede ikili ilişkilerin gelişiminden çok Ukrayna'daki savaş ve Tayvan konusunda söylenenler öne çıktı.

Beyaz Saray, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı olduğu, Biden'ın ABD ve müttefiklerinin bu konudaki duruşu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda bilgi verdiği, Çin'in savaş sürerken Rusya'ya ekipman desteği vermemesi konusunda Çinli mevkidaşını uyardığı aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ABD ve NATO müttefiklerine Ukrayna krizine yol açan problemleri çözmek için Rusya ile diyalog kurma çağrısı yaparken Çin'in tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki durumun bugünkü noktaya geldiğini görmeyi hiçbir zaman istemediklerini ifade eden Şi, olayların bir kez daha ülkelerin savaş meydanında karşı karşıya gelmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti.

Gelinen noktada tüm tarafların Rusya ve Ukrayna'yı barış için diyalog ve müzakereye teşvik etmesi gerektiğinin altını çizen Şi, ABD ve NATO'ya Ukrayna krizinin temelini oluşturan sorunların çözümü için Rusya ile diyalog kurma ve hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenlik endişelerini giderme çağrısında bulundu.

Çatışma ve cepheleşmenin kimsenin çıkarına olmadığının, uluslararası toplumun en çok barışa ve güvenliğe değer vermesi gerektiğinin altını çizen Şi, şunları kaydetti:

"Kalıcı çözüm, Soğuk Savaş zihniyetini reddederek, blok cepheleşmesinden kaçınarak bölge (Avrupa) ve dünya için dengeli, etkili ve sürdürülebilir güvenlik mimarisinin adım adım oluşturulmasıdır. Çin barış için elinden geleni yapmayı ve yapıcı rol oynamayı sürdürecektir."

Şi, ayrım gözetmeyen ekonomik yaptırımların halkların refahını etkilediğine, küresel ekonomi, ticaret, finans, enerji, gıda ile sanayi ve tedarik zincirleri üzerindeki bozucu etkisiyle halihazırda Kovid-19 salgının etkilerinden kurtulmaya çalışan dünya ekonomisine zarar vereceğine dikkati çekti.

Çin-ABD ilişkileri ve Tayvan

Biden'ın Washington'ın Çin ile yeni bir Soğuk Savaş'a girme, Çin'in sistemini değiştirme veya Çin'e karşı ittifakları canlandırma arayışında olmadığını, Tayvan'ın bağımsızlığını da desteklemediğini ifade ettiğini aktaran Şi, "bu sözleri son derece ciddiye aldığını" vurguladı.

Şi, Çin-ABD ilişkilerinin bozulmasında en önemli etkenin ABD'de bazı kişilerin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere yanlış mesajlar vermesi olduğuna işaret ederek, Tayvan sorununun yanlış ele alınmasının ikili ilişkilere bozucu etki yaratacağı uyarısında bulundu.

Çin-ABD ilişkilerinde mevcut gerilimlerin ABD tarafında bazı kişilerin iki devlet başkanının vardığı mutabakata ve Başkan Biden'ın olumlu beyanlarına uygun hareket etmemesinden kaynaklandığı görüşünü dile getiren Şi, "ABD, Çin'in stratejik niyetini yanlış algılıyor ve yanlış hesaplıyor." ifadesini kullandı.

Şi ve Biden, geçen yıl 10 Şubat'ta ve 9 Eylül'de iki kez telefonda görüştükten sonra 16 Kasım'da çevrim içi görüşme gerçekleştirmişti.

İki liderin görüşmesi öncesinde, iki ülkenin üst düzey diplomatları, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, 14 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelmişti.

YORUMLAR
500
Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki krizin kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna'daki krizin kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı Biden, Çinli mevkidaşı Şi'yi Rusya'ya ekipman desteğinin sonuçları konusunda uyardı Biden, Çinli mevkidaşı Şi'yi Rusya'ya ekipman desteğinin sonuçları konusunda uyardı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
09:36 Ataşehir'de sokak ortasındaki drift, kazaya davetiye çıkardı
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
08:33 30 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti: Ben parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu!
08:31 Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın
08:17 Zelenski'den yeni video mesajı! Rusya'ya seslendi: Buluşalım, konuşalım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:01:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Şi ile Biden'ın çevrim içi görüşmesinin gündemi Ukrayna'daki savaş ve Tayvan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement