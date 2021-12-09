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Son dakika haber | Siber polisi çocuk müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yapan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber | Siber polisi çocuk müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yapan şahsı gözaltına aldı

09.12.2021 13:02
Son dakika haber | Siber polisi çocuk müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yapan şahsı gözaltına aldı

Son dakika haber... Samsun'da siber polisi çocukların müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yaptığı iddia edilen bir kişiyi yaptığı takip ve tespit sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da siber polisi çocukların müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yaptığı iddia edilen bir kişiyi yaptığı takip ve tespit sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve tespitler sonucunda Samsun da bir kişinin koleksiyoner değişik materyallerden oluşturduğu, koleksiyonuna fantezi tarzında olan çocuk müstehcen görüntülerini topladığını tespit etti. Siber polisi önce şahsın ismini ve ardından da kaldığı adresi belirledi.

İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan E.Y.'nin(33) evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda E.Y.'nin değişik kategorilerde oluşan malzemeler ile oluşturduğu koleksiyonuna internetten VPN kullanarak ulaştığı birçok çıplak çocuk görüntülerini toplayıp bunları biriktirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan E.Y. ile birlikte içinde çocuk müstehcen görüntüleri ile sokakta yürürken etek altı çekilmiş kadın fotoğrafları ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Yine bu kişinin kimlikleri tespit edilemeyen yetişkin bayan şahısların sokakta yürür iken gizli kamera ile etek altı görüntülerini çekerek bunları da bir kategoride koleksiyonuna eklediği ileri sürüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Siber polisi çocuk müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yapan şahsı gözaltına aldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Müstehcen, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Siber polisi çocuk müstehcen görüntü ve fotoğraflarını koleksiyon yapan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika


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