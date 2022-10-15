Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu

15.10.2022 08:41
Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu

Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşen 2 çocuk babası polis memuru şehit oldu. Birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan zanlı takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Ailesine mukavvetten yakalanması olan Gökhan N. (36) 22.00 sıralarında eşinin bulunduğu eve gitti. İkili bir süre sonra sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen koca, eşini darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

EŞİNİ BALKONDAN ATMAK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele biriminde görev yapan polis memuru Samih Altıntaş, (47) Gökhan N.'nin bulunduğu dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açmayan öfkeli adam, bu kez de eşini balkondan atmak istedi.

POLİS BALKONA TIRMANMAK İSTEDİ

Durumu fark eden polis memuru Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın 2. Katından 3. Katına tırmanmaya çalıştı. Bu esnada tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla 2. Kattan yere düşen Altıntaş, ağır yaralandı. Polis memurunun aşağı düştüğü gören meslektaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZLATINA ALINDI

Şehit polis memurunun 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan, birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan Gökhan N., takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise şehit polisin acı haberi hastaneden bildirdi.

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Son dakika haberi | Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti Son dakika haberi | Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti Son dakika haber | Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu Son dakika haber | Şiddet gören kadını kurtarmak isteyen polis memuru şehit oldu
Kaynak: İHA

Altıntaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddet gören kadını kurtarmak isterken balkondan düşen polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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