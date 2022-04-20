Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

20.04.2022 12:22

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'de dün etkili olan şiddetli rüzgarın bir caminin minaresini sallama anları cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Bingöl'de dün etkili olan şiddetli rüzgarın bir caminin minaresini sallama anları cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Bingöl genelinde dün başlayan rüzgar, akşam saatlerinde bir anda şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde birçok binanın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir cami minaresi sallandı. Minarenin sağa sola sallanması da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yine merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu. Yola düşen çatıların kağıt gibi savrulması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Muhammet Ali Çiftçi - İHA)

Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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