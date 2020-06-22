Son dakika haber... Şiddetli sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü, trafik kilitlendi

Son dakika gelişmesine göre Şiddetli sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü, trafik kilitlendi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiş istikametine Malkara ilçe girişi göle döndü.

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü, trafik kilitlendi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiş istikametine Malkara ilçe girişi göle döndü. Suya gömülen araçlar arıza yaparken, yüzlerce araç ters şeritten geri döndü. Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yollar göle dönerken, vatandaşlar kapalı yerlere akın etti. Yağmur sularının biriktiği D-110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. İstanbul'dan Çanakkale'ye giden araçlar, göle dönen yolun kapanması nedeniyle ters istikametten geri döndü. Bölgeye giden Malkara İlçe Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler, su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye geziyor. Öte yandan Malkara Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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