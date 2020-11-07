Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış

07.11.2020 16:30

Edinilen son dakika haberine göre Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, etkili yağışın ardından Rize'nin Pazar ilçesinde ikişer katlı 4 binanın boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, etkili yağışın ardından Rize'nin Pazar ilçesinde ikişer katlı 4 binanın boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Kurk, beraberindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile Pazar ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki evlerde uzman ekiplerle inceleme yapan Kurk, 22 kişinin yaşadığı ikişer katlı 4 binanın tahliyesine karar verdi.

Kurk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki gündür aralıklarla devam eden yağışlarda metrekareye 150 kilogram yağmur düştüğünü, sel ve heyelanlar yaşandığını belirtti.

En büyük heyelanın Pazar ilçesinde meydana geldiğini ifade eden Kurk, "Dört binamızda 8 dairemizi istinat duvarı ile kurtarmamız mümkün olmadığından nakillerine karar verdik. Vatandaşların boşaltmasını kararlaştırdık. Kira ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Bu evlerde 22 kişi yaşıyor." dedi.

Kurk, il genelindeki durumu takip ettiklerini vurgulayarak, teknik ekibin çalışmalara devam ettiğini ve şimdilik başka bölgelerde nakli gereken ev olmadığını sözlerine ekledi.

Ev sahiplerinden Bülent Tonyalı ise heyelanı bir yakınından gelen telefonla öğrendiğini anlatarak, "Eşim telefon sonrasında pencereye çıkınca fark etmiş. Evin yanındaki ağaçlar yaklaşık 15 metre aşağı battı. Çok şükür ucuz atlattık. Olayın ardından beni aradılar ve evi hemen boşalttılar. Böyle bir afet hayatımda hiç görmedim." diye konuştu.

Öte yandan, şiddetli yağışlarla birlikte Çayeli ilçesine bağlı Beyazsu ve Ağaran Şelalesi yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış
Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış
Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış
Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış

Karar, Pazar, Rize, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rize'deki şiddetli yağış - Son Dakika


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