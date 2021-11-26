Üye Girişi
Son dakika haber... Siemens, sürdürülebilirlikte 6 kategoride küresel lider oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Siemens, sürdürülebilirlikte 6 kategoride küresel lider oldu

26.11.2021 09:21
Son dakika haber... Siemens, sürdürülebilirlikte 6 kategoride küresel lider oldu

Bir son dakika haberine göre Siemens, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından kendi sektör grubundaki en sürdürülebilir şirket olarak belirlendi.

Siemens, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından kendi sektör grubundaki en sürdürülebilir şirket olarak belirlendi. 100 üzerinden 98 puan alan Siemens, inovasyon ve siber güvenliğin yanı sıra endüstriye ve ürüne yönelik çevre koruma da dahil olmak üzere altı kategoride küresel lider olarak konumlandırıldı.

Siemens, dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik listelerinden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) sektör grubunda yer alan 45 şirket arasında birinci oldu. Listenin ilk yayınlandığı 1999'dan bu yana her yıl sıralamada yer alan şirket, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini bir kez daha ortaya koydu. Siemens ayrıca sosyal ve çevresel raporlama, inovasyon ve siber güvenlik alanlarının yanı sıra endüstriye ve ürüne yönelik çevre koruma alanlarında da küresel olarak sıralamanın başında gösterildi. DJSI endeksinde şirketler ekonomik kriterlere ek olarak, ekolojik ve sosyal yaklaşımlarıyla da değerlendiriliyor.

"ENDEKS SONUÇLARI STRATEJİMİZİN DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİNİ TESCİLLİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve şirketin İnsan ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Judith Wiese, "Biz, sürdürülebilirliği bir iş zorunluluğu ve şirket stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Endeks sonuçları da stratejimizin doğru yolda ilerlediğini tescilliyor. Yeni DEGREE çerçevemizle bu yönde bir adım daha atıyoruz ve daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çalışmalarımızı bir kez daha önemli ölçüde yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.

YENİ STRATEJİK ÇERÇEVE DEGREE

Siemens, yeni stratejik çerçevesi DEGREE'yi Haziran 2021'de gerçekleşen Sermaye Piyasası Günü'nde duyurmuştu. Bu çerçeve çevre, sosyal ve yönetişim alanlarının sürdürülebilirlik boyutlarında net bir şekilde tanımlanmış öncelikler ve ölçülebilir

hedeflerle dünya çapındaki tüm Siemens şirketlerine kılavuzluk ediyor. DEGREE kelimesini oluşturan her harf, Siemens'in ilerlemeyi yönlendirmek için daha fazla odaklanmayı hedeflediği bir boyutu simgeliyor: "D" harfi karbonsuzlaştırmayı (decarbonization), "E" harfi etiği (ethics), "G" harfi yönetişimi (governance), "R" kaynak verimliliğini (resource efficiency) ve sondaki çift E ise Siemens çalışanları için eşitliği ve istihdam edilebilirliği (equity & employability) temsil ediyor.


Son dakika haber... Siemens, sürdürülebilirlikte 6 kategoride küresel lider oldu

Dow Jones, Siemens, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Siemens, sürdürülebilirlikte 6 kategoride küresel lider oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! 09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!
Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! PFDK, Fatih Terim ve kulübe ceza yağdırdı 07:23 Son Dakika: Galatasaray'ın mutlu günü kabusa döndü! PFDK, Fatih Terim ve kulübe ceza yağdırdı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı 07:16 Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Son Dakika Haberleri
09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!
09:12 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
08:41 O da Taliban'dan kaçtı! "Afgan kızı" Şarbat Gula, İtalya'ya gitti!
08:31 Uzman olarak TV'lere çıkmıştı! Sahte doçentin üniversite mezunu olup olmadığı araştırılıyor!
08:25 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları
08:24 Alman Hükümeti'nde bir Türk bakan! Cem Özdemir, Almanya'nın yeni Tarım Bakanı oldu!
08:20 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!
08:19 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!
Yargı'nın 11. bölüm fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor Yargı'nın 11. bölüm fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor         
09:23
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti         
07:22
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 09:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Siemens, sürdürülebilirlikte 6 kategoride küresel lider oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement