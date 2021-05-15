Son dakika haber: Şifalı bitkiler ekonomiye kazandırılıyor

Muğla'da tarıma ve üreticiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken, yenilikçi projeleri Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezini hizmete sundu. Merkez bünyesinde kurduğu distilasyon tesisi ile hem üreticilerin ürettiği hem de doğadan toplanan lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 10 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden uçucu yağ ve bitki hidrosolü üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerkesik- Yeniköy Mahallesi'nde kurduğu Koku Vadisi projesi kapsamında üretilen bitkilerden uçucu yağ çıkarılması amacıyla kurduğu distilasyon tesisi, eskiden kendi imkanları ile tıbbi aromatik bitkileri doğadan toplayan ya da üreten vatandaşlarında katma değeri yüksek ürünler elde etmesini ve gelirlerinin artmasını sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi-Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarında da bölgede doğal olarak yetişen ya da kültürü yapılan tıbbi-aromatik bitkilerin dönemsel ve yöresel olarak uçucu yağ miktar analizlerini yapıyor ve Muğla'nın hangi bölgesinde hangi bitkinin daha verimli olduğunu tespit ediyor. Laboratuvarda bu zamana kadar 32 tür tıbbi-aromatik bitkinin distilasyonu yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplamda 10 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden toplamda 188,5 litre uçucu yağ elde etti. Elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu, lavanta suyu gibi 15 ton bitki hidrosolü üretildi. Buhar distilasyonu-Clevenger yöntemi ile distilasyon işlemi yapılan tesiste bugüne üretilen uçucu yağ ve bitki hidrosolü ile üreticilere ek gelir sağlandı.

Başkan Gürün; "Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmaya kararlıyız"

Tarım kenti olan Muğla'da üreticilerin toprağında işlemesi ve katma değeri yüksek ürün elde etmesi için çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün şunları söyledi;

"Verimli topraklarımız, başat ürünlerimiz ile Muğlamız önemli bir tarım kenti. Nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı Muğlamızda tarıma, üreticimize ayrı bir önem veriyor, üreticilerimizin toprağını satmamasını, toprağında üretmesini ve ürettiği ürününde hakkını almasını istiyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezini kurduğumuz Muğlamızda distilasyon tesisimiz ile vatandaşlarımızın doğadan topladığı ya da ürettiği tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkarıyoruz. Vatandaşlarımız eskiden kurutarak ekonomik gelir sağladığı bitkileri tesisimize getirerek yağlarını, sularını çıkarıyor, katma değeri yüksek ürün elde ediyorlar. Büyükşehir olarak tarımsal hizmetlerimizin hepsi birbirini tamamlayan ve üreticilerimize destek olan hizmetler. Yerel Tohum Merkezi, Koku Vadisi projesi, distilasyon tesisi, tarım laboratuvarı, meyve sebze kurutma tesisi, sakız ağacı, trüf mantarı projesi ve daha birçok yenilikçi hizmetimizle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız" - MUĞLA