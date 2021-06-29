Sigara külünden eteği tutuşan kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'de meydana gelen olayda, sigara külünün eteğinin üzerine düşüp eteğin yanması sonucu alevler içinde kalan 55 yaşındaki İfaket A. yaralanarak hastanelik oldu. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan İfaket A. ilk müdahalesinin ardından Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

KADIN, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan İfaket A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.