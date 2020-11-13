Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van- Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.

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