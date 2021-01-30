Son dakika haber! Sığırcık kuşlarından görsel şölen - Son Dakika

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir araya gelen binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde sergiledikleri koreografi ilgi çekti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde kış mevsimini geçirmek isteyen binlerce sığırcık kuşu, toplu uçuşlarında ortaya seyrine doyum olmayan anlar yaşatıyor. Bir vatandaş tarafından görüntülenen o anlar görenlerin büyük beğenisini topladı. Açık arazi, tarlalık ve sazlık gibi alanlarda bir araya gelen sığırcık kuşları yem aramak için toplu hareket ediyor.