Son dakika haber: Şiir kitabı yayımlandı, 3 gün sonra koronavirüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Şiir kitabı yayımlandı, 3 gün sonra koronavirüsten öldü
25.11.2020 16:03
Son dakika haberler... AMASYA'da, emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil (80), 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı çıktıktan 3 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
AMASYA'da, emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil (80), 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı çıktıktan 3 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Emekli öğretmen Seyfeddin Karahocagil, Covid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Bu sırada Karahocagil'in 'Karahoca Divanı' adlı şiir kitabı yayımlandı. Karahocagil, kitabı yayımlandıktan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil'in de amcası olan Seyfeddin Karahocagil, geçen hafta koronavirüsten yaşamını yitiren kardeşi Fehminaz Atabay'ın kabrinin bulunduğu Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Türk ustanın altın ve gümüşten yaptığı maskeler satışa sunuldu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin