Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğünde terfi töreni - Son Dakika
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Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğünde terfi töreni

29.06.2022 16:27
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğünde terfi töreni

Son dakika haberler... Siirt Emniyet Müdürlüğünde bir üst göreve terfi eden polis memurları için tören düzenlendi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünde bir üst göreve terfi eden polis memurları için tören düzenlendi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Polisevinde düzenlenen törende, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik etti.

Tayini çıkan personele de yeni görevlerinde başarılar dileyen Hacıbektaşoğlu, Siirt halkıyla bütünleşen polis teşkilatının, kentin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelede fedakarca görev yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından terfi eden personele rütbeleri takıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve teşkilat mensupları katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürlüğünde terfi töreni - Son Dakika

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