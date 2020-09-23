Son dakika haber | Siirt İl Özel İdare-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ertelendi

Son dakika gelişmesine göre Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor ile Karbel Karaköprü Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor ile Karbel Karaköprü Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Siirt Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediye Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle ertelenmiştir." Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Siirt İl Özel İdaresi Spor'un Bayrampaşa deplasmanında 20 Eylül Pazar günü oynaması gereken karşılaşma da bu nedenle ertelenmişti.

Karaköprü, Cumartesi, Eylül, Siirt, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:45 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Siirt İl Özel İdare-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

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