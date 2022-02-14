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Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

14.02.2022 11:45
Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlileri tarafından Siirt merkezli Bursa, Mardin ve Mersin illerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda yasaklanmış yayın ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SİİRT

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Terör, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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