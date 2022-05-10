Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

10.05.2022 14:40

Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis oynama, oynatma, imkan sağlama ve aracılık etme operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis oynama, oynatma, imkan sağlama ve aracılık etme operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ailevi, toplumsal ve ekonomik açıdan yıkıcı sonuçlar doğuran yasadışı bahis ve benzeri haksız kazanç sağlama yöntemleriyle mücadeleye kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, "7258 Sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçu çerçevesinde fillerin tespiti ve engellenmesine yönelik olarak KOM, siber ve istihbarat şube müdürlüğü görevlilerimizce yapılan projeli çalışmalar neticesinde, Siirt'in Kurtalan ilçesinde "yasadışı bahis oynama, oynatma, imkan sağlama, aracılık etme" fillerini işledikleri yönünde bilgiler elde edilen 16 şahıs hakkında Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 9 Mayıs 2022 tarihinde çok sayıda ikamet ve işyerinde eş zamanlı arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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