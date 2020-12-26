Siirt'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.
Aracın kol dayama kısmındaki zulada 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Siirt'te aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika