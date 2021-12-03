Jandarma Özel Harekat timleri ile zırhlı araçların tanıtımı yapılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik kapsamında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engellileri araçlarla komutanlık binasına getirdi.

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