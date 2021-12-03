Siirt'te 20 engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla jandarmada ağırlandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik kapsamında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören engellileri araçlarla komutanlık binasına getirdi.
Jandarma Özel Harekat timleri ile zırhlı araçların tanıtımı yapılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Çocuklar etkinlik sonunda rehabilitasyon merkezine bırakıldı.
Kaynak: AA
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