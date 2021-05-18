Son dakika haber! Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen 'Eren-13' operasyonları kapsamında, Eruh'un Yassıdağ kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramalarda; 3 teröriste ait 2 kalaşnikof, M-16 tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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