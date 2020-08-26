Son dakika haber: Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "JASAT ve Kurtalan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında ikamet eden, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından haklarında ayrı ayrı 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E., A.E., S.E., E.E. ile aynı suçlardan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E isimli şahıslar, Kurtalan ilçe merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT