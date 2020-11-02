Son dakika haber | Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

02.11.2020 16:55
Son dakika haber | Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Siirt- Pervari kara yolunda Refik Kılıçarslan yönetimindeki 56 AV 890 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan Kılıçarslan, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Öte yandan Barış Mahallesinde Emrullah Çetin'in kullandığı 56 AAC 127 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.Ö'ye çarptı.

2 kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıçarslan, Kamyonet, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Siirt'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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