Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesinde bir odunlukta bilinmeyen nedenle yangına Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde de bir bahçede çıkan yangını haber alan ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı.

Yangın diğer bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.