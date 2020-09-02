Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesinde bir odunlukta bilinmeyen nedenle yangına Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde de bir bahçede çıkan yangını haber alan ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı.

Yangın diğer bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Siirt Belediyesi, Dumlupınar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Siirt'te iki yerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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