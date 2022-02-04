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Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

04.02.2022 10:31
Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 110 paket sigara, 3 adet televizyon, 8 kilo çay, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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