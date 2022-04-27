Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

27.04.2022 14:44
Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

Son dakika haberi: Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan arandığı belirlenen şahıs yakalandı.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan arandığı belirlenen şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şüpheli İ.A.'nın GBT kontrolünde kasten öldürme suçundan 10 yıl hüküm yediği belirlendi. Gözaltına alınan şahsın gerekli işlemleri yapılmak üzere 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

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Genel Bilgi Tarama, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika


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