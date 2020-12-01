Son dakika haber! Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı - Son Dakika

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Buna göre 2 Aralık'tan itibaren il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatlerinin 10.00­-16.00 arası olacağı, Park AVM'ye çalışanlar hariç aynı anda en fazla 200 müşteri, Andera Park AVM'ye en fazla 150 müşteri, meyve-sebze pazarı ile Rus pazarına da en fazla 150 kişinin alınması kararlaştırıldı.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon, ganyan yatırma işleminin yapılabilmesine, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların genelge kapsamında belirlenen saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Siirt Belediyesi tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, nikahlar ve merasim şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenebilecek."

AVM'ye girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirildiği aktarılan açıklamada, "1 Aralık'tan 4 Ocak 2021'e kadar il merkezinde bulunan resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretime uzaktan eğitimle devam edilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayarak pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadeleri yer aldı.