Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde 5 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, 1 şahıs firar durumda olup yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte, 1 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şahıs tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT