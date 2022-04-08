Son dakika haberleri... Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı

08.04.2022 11:47
Son dakika haberleri... Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi: Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde 5 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, 1 şahıs firar durumda olup yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte, 1 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şahıs tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçilerinin ailelerinin acısı dinmiyor Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçilerinin ailelerinin acısı dinmiyor Son dakika haber... Eruh Kaymakamı Özdemir, askerlerle üs bölgesinde iftarda buluştu Son dakika haber... Eruh Kaymakamı Özdemir, askerlerle üs bölgesinde iftarda buluştu

Terörle Mücadele, Siirt, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement