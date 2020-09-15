DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

Şehit annesi, "Yakışıklı oğlumö diyerek helallik verdi

SURİYE'nin El Bab bölgesinde yaşanan saldırıda şehit olan Kızılay Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman (40) için evinin önünde dualar okunarak, helallik alındı. Emine Kıdıman oğlunun cenazesi başında, "Yakışıklı oğlumö diyerek ağladı.

Dün, Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan saldırıda Kızılay Düzce Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu. Şehidin cenazesi gece saatlerinde memleketi Düzce'ye getirildi. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Düzce Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek duallar okunarak, helallik alındı. Şehit oğlunun cenazesi başında gözyaşı döken anne Emine Kıdıman, "Yakışıklı oğlumö diye ağıtlar yaktı. Helallik alınmasının ardından Mehmet Arif Kıdıman'ın cenazesi törenin yapılacağı Merkez Büyük Camii'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit cenazesinin evine götürülürken görüntüsü

Şehit cenazesinden helallik alınırken görüntüsü

Annesi ve kardeşlerinin görüntüsü ile detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Siirt'te PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

SİİRT'te devam eden 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, tespit edilecek teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kış üslenmesi olarak kullanılabilecek sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan 'Yıldırım-11 Herekol Opersasyonu' devam ediyor. Operasyonda, sığınak ve barınaklar ile toprak altına gizlenmiş şekilde kış üslenmesi için stok yapılan bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel alanlar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.