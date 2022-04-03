Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi

03.04.2022 13:19
Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi

Son dakika haberlerine göre Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir proje kapsamında düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle bisiklet turu yaptı.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir proje kapsamında düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle bisiklet turu yaptı.

Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu Amirliğince uygulanan, "Benim Bisikletim Benim Emniyetim" projesi kapsamında polisler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Kezer Yerleşkesinde öğrencilerle bir araya gelen ekipler, üniversite güzergahında bisikletle tur attı.

Daha sonra öğrencilere kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi
Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi
Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi
Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi

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Emniyet Müdürlüğü, Üniversite, Bisiklet, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Siirt'te polis ekipleri öğrencilerle pedal çevirdi - Son Dakika
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