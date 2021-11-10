SİİRT'TE POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRININ FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI - Son Dakika

SİİRT'TE POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRININ FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
10.11.2021 11:15
2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.İstanbul'da yakalandı.
2016 yılında Siirt
'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.
İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.
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