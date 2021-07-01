Son dakika haber... Siirt'te şehit aileleri ve gazilere yönelik gezi düzenlendi - Son Dakika

Siirt Belediyesi şehit aileleri ve gazilere yönelik gezi düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen geziye katılan aileler, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu belediyedeki makamında ziyaret etti.

Garnizon Komutanlığı Şehitliğini ziyaret eden aileler, şehitlikte dua etti.

Daha sonra aileler, Tillo ilçesinde İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbeleri, seyir terası ve şehit köy korucusu Mehmet Emin Akyıldız'ın kabrini ziyaret etti.

Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.