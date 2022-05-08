Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

08.05.2022 00:04

Son dakika habere göre Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana geldi. Aniden bastıran yağışlar sele neden olurken, sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahibi Mahmut Epçever, 30'a yakın keçi ve oğlakların sele kapılarak telef olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 00:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Siirt'te sel: 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement