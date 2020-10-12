Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor

12.10.2020 12:17

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor Siirt'e bağlı Bayraktepe köyünde PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan 11 kişinin acısı dinmiyor.

Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor

SİİRT - Siirt'e bağlı Bayraktepe köyünde PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan 11 kişinin acısı dinmiyor. O günden beri Bayraktepe köyünde yaşayan vatandaşlar, yaptırdıkları dev Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırıyor.

Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe köyünde yaşayan vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırıyor. 17 Kasım 1994'te köylerine baskın yapan PKK'lı teröristlerin 11 canı katlettiğini belirten Mehmet Şehitoğlu, PKK'lı teröristlerin katlettikleri kişiler arasında annesinin de olduğunu, annesinin acısını geride kalan 26 yıla rağmen dinmediğini söyledi. Şehitoğlu, "Bayraktepe köyünde yaşıyorum. 1994 yılında 17 Kasımda bizim köy baskına uğradı. 11 şehit verdik. Bunların içerisinde biri benim annem. Aynı acıyı her gün yaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bayrağı 26 yıldır dalgalandırıyoruz. Çevre köylerden her yerden görünecek şekilde 36 metre yükseklikte bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Dalgalandırmaya da devam edeceğiz" dedi.

PKK'lı teröristlerin katlettiği şehit yakını Abdullah Şehitoğlu ise "1994 yılında PKK terör örgütü tarafından köyümüz basıldı. O günden bu güne kadar bayraklarımızı göndere çektik. Bende şehit torunuyum ve bu olayı biz büyüklerimizden öğrendik büyüklerimizden duyduk. O olayın anlatılışı diyorlar ya yaşayan insanlardan duyulur, biz bunları duyduk biz bayrağımızı sevgiyle, muhabbetle, aşkla daha çok göndere çektik. Bölge köylerden gözüken bayrağımız 36 metre yüksekliğinde 150 metre büyüklüğünde bayrağımız her zaman dalgalanacaktır inşallah" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor
Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor
Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor
Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor
Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor
Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor

Türk Bayrağı, Şehit, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor - Son Dakika

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