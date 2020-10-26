Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.