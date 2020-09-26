Son dakika haber: Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak, görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nihat Şındak, görevine başladı.

SİÜ Kezer Yerleşkesindeki rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Şındak'a rektörlük cübbesini rektör vekili Prof. Dr. Cemalettin Erdemci giydirdi.

Prof. Dr. Şındak, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdemci'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Şındak, "Uzun yıllardır birlikte çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğum çok değerli hocamız Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ile bundan sonra da bilirlikte çalışarak üniversitemizi bilimin ışığında daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Erdemci de Şındak'a yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.