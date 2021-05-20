Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğu, yatırımları inceledi.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde kurum müdürleri ve Siirt Belediyesi birim amirleriyle Millet Bahçesi, Kızlar Tepesi Parkı ve alt yapının devam ettiği mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kızlar Tepesi Parkı'nın önümüzdeki hafta halka açılacağını, alanın yüzde 80'i yeşil olacak Millet Bahçesi ile kentin ihya olacağını belirten Hacıbektaşoğlu, 2021 yılının atılım ve yatırım yılı olacağını söyledi.

Kızlar Tepesi Parkı'nın önümüzdeki hafta halkın hizmetine sunulacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Kızlar Tepesi şu anda her şeyiyle hazır. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm vatandaşlarımız buraya gelebilir. Sosyal tesislerimiz de salgın tedbirlerine bağlı olarak hizmet verecektir. Millet Bahçesinin yapımına da başlandı. 26 dönümlük alanda çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. İnşallah birkaç ay içerisinde Millet Bahçesini tamamlayacağız. Siirt'in tam merkezinde yüzde 80'ni yeşil alana sahip bir parkı halkın hizmetine sunmuş olacağız. İlimize layık bir park olacağını hep beraber göreceğiz."

Hacıbektaşoğlu, belediye bünyesinde çalışmaların aksatılmadan devam ettiğini, Kooperatif Mahallesinden Barış Mahallesine kadar atık suda önemli bir atılım gerçekleştirildiğini, Veyselkarani Mahallesinde de 1000 metrelik yağmur suyu hatları oluşturulduğunu aktardı.