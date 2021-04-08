Siirt'in Kurtalan ilçesinde mahalle gençleri, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerini havai fişeklerle karşıladı, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.
İlçe merkezindeki Sümer Mahallesi'nde yaşayan gençler, 155 Polis İmdat'ı arayarak İstasyon Caddesi'nde yaklaşık 20 kişilik grubun kavga ettiğini söyledi.
Sürpriz kutlamadan habersiz şekilde adrese gelen ekipler, gençlerin alkış ve ıslık eşliğinde havai fişek gösterisiyle karşılandı.
Gençler, polislere pasta ikram etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ekipler, kendilerine sürpriz hazırlayan gençlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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