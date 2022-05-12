Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm - Son Dakika
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Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm

12.05.2022 16:10
Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ölümlü kazaların ardından vatandaşların eylemine sahne olan Hatipler Yenimahalle'de D-400 Karayoluna yayalar için BAS-GEÇ sistemi hayata geçiriliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ölümlü kazaların ardından vatandaşların eylemine sahne olan Hatipler Yenimahalle'de D-400 Karayoluna yayalar için BAS-GEÇ sistemi hayata geçiriliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yaya geçidinin bulunduğu yerde, BAS-GEÇ sisteminin olacağı trafik lambalarının takılması için çalışma başlatıldı.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde, yaya geçidinde sık sık yaşanan trafik kazalarının azamiye indirilebilmesi için çalışma başlatıldı. Yaşanan ölümlü kazaların ardından mahalle sakinlerinin yolu kapatarak eylem yapmalarının ardından yaya geçidinin bulunduğu yere BAS-GEÇ sisteminin uygulanacağı trafik lambası konulması için çalışma başlatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaya geçidinin bulunduğu yerde çalışma yapılırken, bu sistemin geçici olduğu, yaya üst geçidinin kısa sürede yapılarak sorunun ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Diğer taraftan, bazı yetkililer, araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir yerde BAS-GEÇ sisteminin kazaların artmasına neden olacağı yaya ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler. - ANTALYA

Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm
Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm
Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm

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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine 'BAS-GEÇ'li çözüm - Son Dakika


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