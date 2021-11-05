Son dakika haber... ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME (2) - Son Dakika

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Zekeriya Öz'ün 86 yıla kadar hapsi istenirken şike davasının iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk'in 88 yıla kadar diğer 36 şüphelinin de değişik oranlarda hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Zekeriya Öz'ün şike davası soruşturmasında kişiler arasındaki günlük olağan görüşme içeriği ile irtibatta bulundukları tespit edildiği halde yeniden tedbir talebinde bulunduğuna ve aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 10 kişiyi soruşturmaya dahil ettiğine yer verildi.

Şike davasının iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk'in de soruşturma aşamasında gizli tanıklar ortaya çıkararak, diğer mahkemelerde yapılan yargılamalarda yer alan gizli tanık beyanlarını soruşturmaya dahil edip kişilerin suçlu olduğu algısı yaratmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca şüpheli Berk'in yürüttüğü soruşturma neticesinde baştan beri soruşturma ile ilgisi olmadığı bilinen çok sayıda kişiyi soruşturmaya dahil edip usule aykırı delil oluşturmaya çalıştığı anlatıldı. Kolluk tarafından düzenlenen fezlekeyi FETÖ'nün gerçekleştirmek istediği amaç doğrultusunda iddianameye dönüştürdüğüne de yer verildi.İddianamede ayrıca Fikret Seçen'in iddianameyi kamuoyuna açıkladığı ve kamuoyunu etkilemeye yönelik algı yarattığı belirtildi.Şüpheli Mehmet Berk hakkında iddianamede, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçlarından 26 yıl 6 aydan 88 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.Şüpheli Zekeriya Öz'ün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, gizliliğin ihlali, haberleşmenin ihlali, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 21 yıl 9 aydan 86 yıl 6 aya kadar iddianamede hapsi istendi.İddianamede, şüpheli Mehmet Ekinci'nin kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma suçlarından 13 yıl 10 aydan 43 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer şüphelilerin de "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.