Son dakika haber: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi

11.10.2022 18:06
Son dakika haber: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi

Son dakika gündem haberine göre Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Gökçek katılmadı.

Sıla Şentürk'ün ailesinin de katılmadığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 23 Ocak 2023'e ertelendi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek hakkında açılan diğer davada "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi Son dakika 3. sayfa: Sıla Şentürk cinayeti davası 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi
Kaynak: AA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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