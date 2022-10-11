16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara 'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek hakkında açılan diğer davada "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Gökçek katılmadı.

Kaynak: AA

Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sıla Şentürk'ü öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.