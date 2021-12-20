Denizli'de silah kaçakçılarına yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda yakalan 2 şüpheliden çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Silah Kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde 2 ayrı adresi tespit etti. Yapılan baskında 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalan şüpheliler hakkında "Silah Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı. Yapılanan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet tabanca malzemesi, 17 adet tabanca yapım malzemesi, 19 adet şarjör, 4 adet matkap, 7 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ