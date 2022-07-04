Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı

04.07.2022 16:18
Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli merkezli olan il geneli ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli merkezli olan il geneli ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli'de ekipler kaçakçılık konuları ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarına devam ediyor. Denizli merkezli Antalya ili ve Manavgat ilçelerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 şüphelinin yeri tespit edildi. Yapılan başarılı operasyon sonucu 9 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Silah Mühimmat Kaçakçılığı" çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği/pompalı, 1 adet kurusıkı tabanca, 24 adet fişek, 4 adet şarjör ele geçirildi. - DENİZLİ

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HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI Antalya sahilleri havadan görüntülendi Antalya sahilleri havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Silah kaçakçılarına Denizli merkezli 2 ilde operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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