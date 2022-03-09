Son dakika haber! Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haber! Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu

09.03.2022 09:22
Son dakika haber! Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. tarafından temizliği yapılan ruhsatsız silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler nedeniyle M.K.'nin kızı Z.D. (23) karnından, yeğeni M.D. (18) ise bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, karnından yaralanan Z.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Haluk Satır/ İHA)

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Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu - Son Dakika


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