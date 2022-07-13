Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç.(25) arkadaşına ait tabancayı eline aldığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu kendi kendini sol elinden yaraladı. Yaralı şahıs özel araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun 'da bir kişi arkadaşının tabancasının elinde patlaması sonucu kazara kendini elinden vurarak yaraladı.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Silahla kazara kendini vurdu - Son Dakika

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